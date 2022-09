Dworczyk: Wszyscy odczujemy konsekwencje kryzysu

Minister wystąpił w audycji "Sedno Sprawy" na antenie Radia Plus.

– Rząd nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów, które są konsekwencją wojny. Kryzys gospodarczy dotyczy całego świata, jest następstwem rosyjskiego ataku na Ukrainę. Z tym kryzysem będziemy mierzyć się w najbliższych miesiącach, a nawet latach i wszyscy odczujemy jego konsekwencje – oznajmił.

Prace rządu

– Jeżeli chodzi o polskie firmy, to w ramach rządu trwają prace nad takimi rozwiązaniami, które będą możliwe do wprowadzenia i w tej trudnej sytuacji będą jakimś rodzajem pomocy przedsiębiorcom. Ale też znowu trzeba uczciwie przyznać, że nie rozwiążemy wszystkich problemów, które są spowodowane wojną. Proszę o odrobinę cierpliwości, rząd przedstawi wkrótce działania, które będą podjęte w tej sprawie. Dla szeregu firm, które dotyka kryzys, to są informacje bardzo ważne, spekulowanie byłoby nieodpowiedzialne – wyjaśnił Michał Dworczyk.

Przypomnijmy, że w bieżącym tygodniu rządzący przedstawią pakiet różnego rodzaju rozwiązań pomocowych dla sektora energochłonnego, czyli dużych firm, które najbardziej potrzebują energii, ale również pewne rozwiązania dla klientów indywidualnych, które spowodują, że będzie się opłacało nie zużywać więcej energii elektrycznej niż w poprzednich latach. Obóz władzy chce stworzyć system, w którym jeśli nie przekroczy się pewnego poziomu zużycia energii, to będzie się płaciło mniejsze ceny za energię elektryczną niż gdyby ten próg przekroczyć. Ma to zachęcać do tego, by faktycznie nie zwiększać wykorzystania energii. Już teraz zużycie gazu globalnie w Polsce jest niższe niż w zeszłym roku, ponieważ firmy i obywatele podejmują działania oszczędnościowe, w związku z wysokimi cenami, spowodowanymi wojną na Ukrainie.

"Proces ruszył"

We wtorek w "Sednie Sprawy" w Radiu Plus Michał Dworczyk był pytany również o rozwiązanie najtrudniejszych, historycznych kwestii pomiędzy Polską i Ukrainą. – Każdy moment jest zły, żeby te sprawy załatwiać – wytłumaczył.

Polityk PiS odniósł się przy tym do tematu ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej. – Absolutnie jest to sprawa, która musi zostać rozwiązana. Uważam, że ma szanse na rozwiązanie. Ta rzecz nie zostanie załatwiona w ciągu miesiąca, w ciągu dwóch miesięcy, to jest pewien proces. Natomiast ten proces zdecydowanie ruszył i jestem dobrej myśli. Jestem w tej sprawie ostrożnym optymistą – stwierdził.

