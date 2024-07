Polsat poniesie konsekwencje ws. Kaźmierskiej? Decyzja zapadła

Portal Goniec.pl pod koniec kwietnia ujawnił, że gwiazda telewizji, Dagmara Kaźmierska, jako stręczycielka w agencji towarzyskiej, miała stosować przemoc wobec podwładnych. Kaźmierska miała także zlecić zgwałcenie 24-letniej wówczas dziewczyny w zemście za to, że przestała pracować w agencji. Wcześniej miała ją pobić. Portal ustalił też, że Kaźmierska miała dotkliwie pobić 23-letnią ciężarną pracownicę, a po porodzie namówić ją do oddania dziecka do adopcji. Nieco później serwis Goniec.pl opublikował historię kolejnej ofiary celebrytki, Bernadetty Ch., która miała być zmuszona do płacenia haraczu za wolność.

Dagmara Kaźmierska nie przyznaje się do tych czynów. – Nie jestem ani nigdy nie byłam zwyrodnialcem, tak jak to teraz gdzieś tam wszystko jest przedstawione. Ja miałam działalność, ostatni raz wam mówię tu na TikToku, zarabiałam, nie gnębiłam – podkreśla w oświadczeniu.

Dagmara Kaźmierska stała się celebrytką

Kaźmierska swoją medialna karierę rozpoczęła w programie "Królowe życia" w stacji TTV należącej do TVN Warner Bros. Po ujawnieniu wstrząsających informacji o Dagmarze Kaźmierskiej, wszystkie sezony "Królowych życia" zostały usunięte z Playera. Z kolei Polsat wycofał program "Dagmara szuka męża", w którym występowała celebrytka. Wcześniej Kaźmierska sama zrezygnowała z udziału w "Tańcu z gwiazdami", tłumacząc decyzję wzglądami zdrowotnymi.

Niedawno w swoich mediach społecznościowych Kaźmierska celebrytka pochwaliła się kadrami z serialu "Lombard. Życie pod zastaw", w którym gościnnie występuje. Format wciąż można oglądać w TV Puls.

Kara za program z Kaźmierską? Jest decyzja KRRiT

Po skardze na zaangażowanie Dagmary Kaźmierskiej do "Tańca z gwiazdami" w Polsacie, sprawie przyglądała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Teraz jej rzecznik, w rozmowie z Plejadą, przekazał, jakie podjęto kroki wobec stacji promującej skompromitowaną celebrytkę.

"Spółka Telewizja Polsat podkreśliła, że w chwili angażu nie znała informacji ujawnionych z akt sądowych p. D. Kaźmierskiej, które już po rozpoczęciu wymienionego cyklu zostały opublikowane przez niektóre portale. Wówczas nadawca zrezygnował z udziału p. Dagmary Kaźmierskiej w kolejnych odcinkach cyklu i w swojej ofercie nie zamieszcza audycji z jej udziałem" – przekazała rzecznik KRRiT Teresa Brykczyńska.

"Ponadto audycje z cyklu pt. "Królowe życia" z udziałem p. D. Kaźmierskiej, emitowane uprzednio w programie TTV, zostały także usunięte z serwisu internetowego Player. Aktualnie audycje z udziałem p. D. Kaźmierskiej nie są dostępne w przestrzeni medialnej. Wobec powyższych okoliczności dalsze postępowanie nie będzie prowadzone" – dodała.

