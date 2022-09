"Katastrofalna głupota". Horała mocno o Sikorskim

Nie milkną echa wpisu Radosława Sikorskiego dotyczącego odpowiedzialności za wyciek gazu z gazociągu Nord Stream. Przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich dni poinformowano o wykryciu trzech nieszczelności, przez które ulatnia się transportowany do Niemiec rosyjski gaz. Z kolei w czwartek Szwecja poinformowała o odnalezieniu czwartej dziury.

Większość państw uznała uszkodzenie gazociągu za akt sabotażu. Wciąż pozostaje otwartym pytanie, kto jest za niego odpowiedzialny. Cześć ekspertów wskazuje na Rosję. Tymczasem były marszałek Sejmu z PO jako sprawców wskazuje Amerykanów. Wpis Sikorskiego wywołał burzę i doczekał się szeregu komentarzy.

"Katastrofalna głupota"

Komentując wpis europosła PO Marcin Horała nie szczędził mocnych słów. Padły określenia "katastrofalna głupota" czy "katastrofa".

– To katastrofalna głupota, nie wiemy kto dokonał sabotażu, ale jest już pewne, że to celowy sabotaż, a nie katastrofa naturalna. Jeżeli sobie wyobrazimy dowolny scenariusz, że dokonała tego Rosja, USA, a nawet Al-Kaida, w każdym przypadku tego rodzaju tweet to katastrofa – stwierdził polityk PiS na antenie Programu 1 Polskiego Radia.

Dalej Horała stwierdził, że słowa Sikorskiego to "granie w grę rosyjską i dawanie argumentów i paliwa propagandzie rosyjskiej". Przypomniał przy tym poprzednie, równie kontrowersyjne wypowiedzi polityka PO.

– Historia działań ministra Sikorskiego, od tego jak groził ukraińskiej opozycji podczas Majdanu, przez zapraszanie Ławrowa na odprawy z polskimi ambasadorami i w ogóle bycie twarzą zwrotu w polskiej polityce zagranicznej, który polegał na zdradzie naszych sojuszników z Europy Środkowo-Wschodniej i graniu w jednej orkiestrze z Niemcami i Rosją przez propozycję, żeby Polska współuczestniczyła w budowie Nord Streamu, [powoduje, że - przyp. red.] pewnych złudzeń można się pozbawić – powiedział pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

