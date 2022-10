Niezapowiedziane wystąpienie Macierewicza. Mówił o "zamordowanej elicie"

Były szef MON Antoni Macierewicz wystąpił we wtorek na niezapowiadanej wcześniej konferencji prasowej podkomisji smoleńskiej.

– Chcielibyśmy dziś przedstawić podsumowanie materiałów, które pokazują, jaka była rzeczywista przyczyna katastrofy smoleńskiej, jak doszło do tego, że samolot został wysadzony w powietrze i polska elita została zamordowana – powiedział polityk.

Macierewicz wskazał, że katastrofa smoleńska była największą polską tragedią po 1945 roku i "największą tragedią w historii lotnictwa w ogóle".

– Nigdy się nie zdarzyło w najnowszej historii świata, żeby w jednym momencie została zlikwidowana cała elita polityczna i militarna danego państwa – mówił.

Polityk powtórzył, że do katastrofy doszło w wyniku eksplozji. - Dźwięk wybuchu miał miejsce ponad 100 metrów przed brzozą. Eksplozja była w lewym skrzydle - przekonywał.

Pod koniec konferencji wskazano, że "wyniki symulacji w zakresie kształtu zniszczeń brzozy 'Bodina' oraz lewego skrzydła Tupolewa 154M całkowicie nie zgadzają się ze stanem faktycznym".

We wtorek o godz. 18 jest zaplanowana sejmowa Komisja obrony. Ma wówczas odbyć się dyskusja nt. raportu podkomisji w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Kaczyński: Zamach smoleński

Tezę o zamachu smoleńskim wygłosił niedawno również prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Powiem to dzisiaj jasno i prosto, bo według mnie jest to w 100 proc. udowodnione – zamachem smoleńskim. Zamach smoleński, to oddanie śledztwa, to oddanie możliwości prowadzenia badań na podstawie porozumienia rosyjsko-polskiego z 1993 roku, to zgodzenie się nawet nie na konwencję chicagowską, tylko na protokół 13. do konwencji, a ten protokół zamyka drogę do dalszych działań – powiedział Kaczyński w trakcie swojego wystąpienia w Siedlcach.

Lider obozu rządzącego zarzucił politykom Platformy Obywatelskiej, że kłamią w sprawie Smoleńska. – Dzisiaj najbezczelniej w świecie twierdzą, że wszystko było inaczej, a kiedy zostaje przeprowadzona oszukańcza akcja TVN-u w sprawie katastrofy smoleńskiej, to są tutaj świadkowie na sali, tamta strona po prostu wpada w trans, w trans szaleńczej radości, szaleńczej radości, że Rosjanie niewinni, że Putin dobry. Dobry, no bo jednak nie zabił, tylko może teraz już zabija, ale w każdym razie wtedy jeszcze nie, tych 96 naszych obywateli – mówił Kaczyński.

Czytaj też:

Raport Macierewicza ws. katastrofy smoleńskiej. Złe wiadomości dla PiS-uCzytaj też:

"Etyczny bandyta". Ostre słowa Kukiza o Tusku