Ważne oświadczenie Collegium Intermarium. To odpowiedź na ataki mediów

Wyjaśniając cel oświadczenia wskazano, że powodem są nieprawdziwe i nieścisłe informacje na temat uczelni pojawiające się w mediach nieprzychylnych środowisku akademickiemu i studenckiemu związanemu z Collegium Intermarium. Podjęto w związku z tym decyzję dotyczącą „złożenia stosownego sprostowania oraz przypomnienia podstawowych faktów na temat funkcjonowania Uczelni w pierwszym roku jej działalności”.

Treść oświadczenia Collegium Intermarium

Uczelnia Collegium Intermarium została założona w 2021 r. przez członków środowisk akademickich różnych publicznych i prywatnych szkół wyższych. W naszej ocenie podstawową patologią polskiego szkolnictwa wyższego stała się anonimowość i masowość kształcenia na Uczelniach, które przestały być miejscem dobrej i wszechstronnej edukacji, a stały się przedsiębiorstwami łatwego i szybkiego uzyskania dyplomu szkoły wyższej, co odzwierciedlają nie tylko liczby studentów rozpoczynających kolejne studia (nawet ponad 1000 osób na jednym roku), ale również dość słabe wyniki w rankingach szkół wyższych.

Nasza Uczelnia nie tylko nigdy nie aspirowała do bycia dużą szkołą wyższą, ale przede wszystkim wdrażała system indywidualnego i wszechstronnego podejścia do naszych studentów, czemu służył m.in. obowiązkowy program tutoringu czy pomoc studentom w rozwoju ich zainteresowań, ścieżki kariery, umiejętności zawodowych i zaangażowania społecznego na rzecz dobra wspólnego.

Każdy z naszych studentów jest osobą wybitną, ambitną i nieprawdopodobnie zdolną, a naszemu zespołowi pracowników przyświeca przede wszystkim cel w postaci troski o ich dobro. Stąd jako wykładowców naszej Uczelni zaprosiliśmy nie tylko polskich, ale również zagranicznych naukowców.

Program edukacji klasycznej

Korzystaliśmy w tworzeniu naszej szkoły wyższej z doświadczeń prestiżowych amerykańskich uczelni realizujących program klasycznej edukacji, takich jak Thomas Aquinas College w Massachussets, Magdalen College of the Liberal Arts w New Hampshire czy Ave Maria School of Law w stanie Floryda. Te niewielkie uczelnie amerykańskie z kilkudziesięcioletnią historią działalności, kształcą łącznie od 60 do około 150 studentów w ramach 3 i 4-letnich programów studiów. Efektem tego jest nie tylko znakomite przygotowanie ich absolwentów, ale również budowanie silnego środowiska akademickiego (wykładowcami Ave Maria School of Law byli np. sędziowie Sądu Najwyższego USA Clarence Thomas czy Antonin Scalia).

Nieprawdziwe są informacje przekazywane w mediach jakoby program dydaktyczny Uczelni nie cieszył się zainteresowaniem studentów i słuchaczy. W ciągu pierwszego roku działalności studia na jedynym dotychczas stacjonarnym i płatnym kierunku „prawo” rozpoczęło 15 studentów.W toku rekrutacji drugiego rocznika akademickiego wzięło udział 16 kandydatów, zaś po dwuetapowej rekrutacji obejmującej egzamin wstępny przyjęto na studia 4 kolejne osoby. Jednocześnie w ramach kilku programów studiów podyplomowych w pierwszym roku działalności Uczelni w zajęciach brało udział 117 osób (w tym 18 osób z kilku krajów na anglojęzycznych studiach LLM in International Human Rights), zaś w roku akademickim 2022/2023 liczba słuchaczy wynosi już 159. Zainteresowanie studiami jest zatem optymalne i dostosowane przede wszystkim do nadrzędnego celu jakim jest pełne i rzetelne kształcenie naszych studentów i słuchaczy.

Budowa silnej i trwałej elity

W trakcie pierwszego roku naszej działalności zorganizowaliśmy 6 dużych zagranicznych i polskich konferencji naukowych (w tym w Pradze w Republice Czeskiej), nasi pracownicy opublikowali pierwsze artykuły i monografie naukowe, realizujemy pierwsze programy badawcze oraz nawiązaliśmy instytucjonalną współpracę m.in. z Instytutem ISEEP w Lyon, Ave Maria School of Law w Naples w Stanach Zjednoczonych, Akademią Zamojską w Zamościu, jak również Patrimonim Sancti Adalberti w Pradze. Aktywność naszej Uczelni była dostrzegana nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim za granicą, co odzwierciedlają m.in. publikacje w „The Washington Post” czy „The Europen Conservative”, jak również w prasie francuskiej, czeskiej, słowackiej, brytyjskiej oraz węgierskiej.

Nie mamy wątpliwości, że ataki nieprzychylnych naszemu środowisku akademickiemu mediów, stanowią próbę deprecjacji wartości jaką jest powstanie ambitnej Uczelni wyróżniającej się programem oraz ofertą na rynku usług edukacyjnych, której celem jest budowanie silnej oraz trwałej elity skoncentrowanej na dbałości o dobro Rzeczypospolitej Polskiej, a także pielęgnowaniu tożsamości krajów Międzymorza.

Korzystając z zainteresowania naszą Uczelnią, zachęcamy do zapoznania się z ofertą i projektami tworzonymi nie tylko przez naszych znakomitych wykładowców, ale także współtworzoną przez naszych ambitnych i bardzo zdolnych studentów. Już niebawem Uczelnia planuje uruchomienie dodatkowych programów i kierunków studiów oraz rozwój funkcjonujących centrów badawczych.

