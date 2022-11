Rooney za mało różnorodny

Okazało się jednak, że zatrudnienie tej gwiazdy futbolu odbyło się w nieprawidłowy sposób i Major League Soccer ukarało klub grzywną 25 tys. dol. Powód? Zgodnie z wymogami MLS konkurs na trenera trzeba przeprowadzić tak, by brały w nim udział osoby „z grup niedoreprezentowanych”, przy czym co najmniej jedna musi być czarnoskóra. D.C. United miał jeszcze innego finalistę w konkursie na trenera, ale uznano, że nie spełniał wymogu „grupy niedoreprezentowanej”. I najlepsze: w zarządzie D.C. United dwaj to Afroamerykanie.