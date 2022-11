Być szczerym

Ćwierkot II Byłem na meczu Polska – Chile rozgrywanym na stadionie Legii. Stop.

Na VIP-owskim sektorze serwowano bardzo smaczną kaczkę. Stop. Czerwone wino było jednak za kwaśne, proszę to zmienić na przyszłość! Stop. Natomiast śledziki wyborne, wyborne, talerze zlizywać! Stop. I to by było na tyle, jeśli chodzi o grę naszej reprezentacji przed mistrzostwami świata w Katarze. Stop. Żyjemy w demokratycznym kraju, każdy może sobie wybrać, co chce. Stop. W związku z tragiczną śmiercią dwóch Polaków po eksplozji rakiety w Przewodowie, biorąc pod uwagę osobiste preferencje polityczne, wybrać można: