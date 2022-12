Gniew Moniki Olejnik

Skonstatowałem to z tym większym zdziwieniem, że w czasie, gdy Komorowski był prezydentem, wielokrotnie i jednoznacznie go krytykowałem. Tymczasem teraz, co się tyczy wojny Rosji z Ukrainą, były prezydent wypowiada się, niech padną wreszcie te obrazoburcze słowa, trzeźwo, co szczególnie uderza w zderzeniu z powszechną histerią.

Niejedyny to zresztą polityk na emeryturze, któremu nagle wraca zdolność rozumowania – czy to jest tak, że sam w sobie udział w czynnej polityce aż tak bardzo ogłupia ludzi? Tak czy inaczej były prezydent się wyłamał, to jedyny chyba przykład tej rangi polskiego polityka, z niszczącej polską debatę konkurencji, w której to władza na zmianę z opozycją przekrzykuje się i walczy o to, kto pokaże, że bardziej nienawidzi Rosji, oraz kto bardziej i głośniej obwieści, jak bardzo potępia Putina.