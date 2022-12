Dopełniający Palikot

Ćwierkot II Nie byle jaka przetoczyła się afera 30-milionowa! Stop.

Podobno tyle mieli dostać piłkowi kopacze w formie premii za wyjście z grupy na mistrzostwach świata w Katarze. Stop. Z grupy wyszli, ale w takim stylu, że kibice zapragnęli raczej odebrać im majątki niż dawać premie. Stop. Okazję obowiązkowo wykorzystali lewicowi aktywiści, gardłując, że piłkarze zarabiają za dużo, a np. pielęgniarki za mało. Stop. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce to ponad 50 lat. Stop. Cóż, może to i brutalne, ale ta grupa zawodowa nie wzbudzi u kibiców emocji. Stop. Stanęło na tym, że raczej nikt nic nie dostanie. Stop. Janusz Palikot ma wejść do rady krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.