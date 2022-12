Von der Leyen: W przyszłym roku może zabraknąć gazu

Jak informuje agencja Reutera, szefowa KE powiedziała na konferencji prasowej, że Unia Europejska zabezpieczyła wystarczającą ilość gazu na tę zimę, ale w przyszłym roku może go zabraknąć, jeśli Rosja jeszcze bardziej ograniczy dostawy.

– Pomimo działań, które podjęliśmy, w przyszłym roku nadal możemy napotkać lukę sięgającą 30 miliardów metrów sześciennych gazu – stwierdziła von der Leyen, powołując się na dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA).

Timmermans: Największym wyzwaniem dla UE będzie następna zima

– Czekają nas trzy ciężkie zimy. I ta najbliższa wcale nie będzie najgorsza – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans w rozmowie z "Rzeczpospolitą", która ukazała się w październiku. Jego zdaniem największym wyzwaniem będzie przyszłoroczna zima, bo wtedy albo w ogóle nie będzie już w UE rosyjskiego gazu, albo będzie go bardzo niewiele.

Odpowiedzią mają być pierwsze w historii wspólne zakupy gazu przez państwa Unii Europejskiej. Jak pisze "Rz", początkowo ma to dotyczyć 15 proc. zamówień. Może się wydawać, że to mało, ale 70 proc. zakupów gazu objęte jest kontraktami długoterminowymi.

Szijjarto: Pytanie, jak przywrócić zapas gazu w przyszłym roku

Wcześniej obawy związane z dostępnością gazu w czasie przyszłorocznej zimy wyraził także minister spraw zagranicznych Węgier. Peter Szijjarto stwierdził, że "chińska gospodarka wykazuje oznaki ożywienia i dlatego zapotrzebowanie na gaz ziemny w Chinach będzie rosło", podczas gdy "w Europie nawet całkowicie wypełnione magazyny gazu mogą zapewnić nieco ponad jedną czwartą jego rocznego zużycia".

– Należy również pamiętać, że 40 proc. dostaw tego rodzaju paliwa do Europy to rosyjski gaz. Pytanie brzmi, jak do przyszłej zimy można przywrócić zapas gazu w Europie do około 90 proc. – powiedział szef węgierskiej dyplomacji.

