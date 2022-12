Wiceszef MSWiA: Ukraina przyznaje się do nieumyślnej pomyłki

W środę odbyło się spotkanie szefów ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) i polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). – Po nim opublikowany został komunikat, w którym Ukraina przyznaje się do nieumyślnej pomyłki, jeśli chodzi o prezent wręczony generałowi Szymczykowi – powiedział Błażej Poboży.

Wiceszef MSWiA był w czwartek gościem programu "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP1.

Eksplozja w Komendzie Głównej Policji

Przypomnijmy, że 14 grudnia br. doszło do eksplozji w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie. Wybuchł jeden z prezentów przywiezionych przez generała Jarosława Szymczyka z wizyty na Ukrainie. Była to, jak zapewniano, pozbawiona wartości bojowej pozostałość po granatniku.

Wiceminister Poboży zwrócił uwagę, że tak przerobione tubusy jako prezent otrzymywało wielu przywódców świata zachodniego. Mają one nawiązywać do dramatu, jaki się rozgrywa na Ukrainie, do brutalnej, napastniczej wojny.

Oświadczenie strony ukraińskiej

Zdaniem polityka PiS, oświadczeniem strona ukraińska potwierdza wszystkie informacje, jakie wychodziły dotąd z polskiego resortu. Jak tłumaczono, strona polska miała przekonanie, że przywozi atrapy, a osoba nie mająca bieżącej wiedzy o tym sprzęcie nie jest w stanie rozróżnić atrapy od czynnego granatnika. Stąd podczas przestawiania doszło do niezamierzonej eksplozji, co potwierdzają zniszczenia.

– W mojej ocenie kończy to temat. Strona ukraińska była bardzo zafrasowana całą sytuacją. Gdyby nie przyjąć, że jest to niezamierzona pomyłka, warianty interpretacyjne by szły w bardzo niebezpieczne rejony. Tak nie jest. Nasza współpraca ze stroną ukraińską układa się bardzo dobrze. Mogę z dużą ulgą dziś stwierdzić, że ta sytuacja, która potencjalnie mogła się skończyć wielką tragedią, nie skończyła się tak – powiedział Błażej Poboży. – Generał Szymczyk, tak jak mówił w wywiadach, woli tydzień memów internetowych, które towarzyszyły tej sytuacji, od tygodnia nekrologów. Mogę potwierdzić, że komendant Jarosław Szymczyk ma pełne zaufanie kierownictwa MSWiA – dodał.

