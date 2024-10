Wojna Izraela z Hezbollahem. Ranni w Hajfie

Trwa wojna Izraela z Hezbollahem w Libanie. Armia Izraela przekazał, że Hezbollah wystrzelił w poniedziałek około 190 pocisków rakietowych. Co najmniej 12 osób zostało rannych. Szyici wzięli na cel między innymi Hajfę – trzecie co do wielkości miasto kraju, a także bardzo ważny punkt handlowo-biznesowy na mapie Izraela.

W poniedziałek wieczorem izraelskie siły zbrojne znów wydały nakazy ewakuacji niektórych obszarów na południowych przedmieściach stolicy Libanu Bejrutu. Niedługo później doszło do ataku. Bombardowania tego miasta i innych celów w Libanie trwają od dwóch tygodni.

Tragiczny bilans ofiar

Libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 8 października ub.r. w wyniku izraelskich ataków zginęło około dwóch tys. osób, z czego zdecydowana większość na przestrzeni ostatnich kilku tygodni.

Od rozpoczęcia wojny z Hamasem w Izraelu, Strefie Gazy, Libanie i na Zachodnim Brzegu zginęło 728 izraelskich żołnierzy – to z kolei najnowsza informacja strony izraelskiej. Według IDF w okresie tym zlikwidowano blisko 19 tys. bojowników Hamasu i Hezbollahu.

Według danych resortu zdrowia Strefy Gazy wojska Izraela zabiły ponad 41 tys. Palestyńczyków, w tym co najmniej 17 tys. dzieci.

Eskalacja konfliktu Izraela z Hamasem i Hezbollahem

Sytuacja na granicy Izraela z Libanem, gdzie operuje Hezbollah zaostrzała się od 7 października 2023 roku Hamas dokonał dużego ataku terrorystycznego na cywilów, a następnie Izrael ogłosił wojnę i przeprowadził inwazję na Strefę Gazy.

W wyniku wzajemnych ostrzałów po obu stronach przeprowadzono masowe ewakuacje ludności. Izraelski resort obrony komunikował, że przygotowuje plany ataku na Hezbollah i jako nadrzędne traktuje umożliwienie ewakuowanym Izraelczykom powrót do swoich domów na północy.

Tel Awiw może liczyć na finansowe wsparcie Stanów Zjednoczonych oraz w zakresie dostaw broni, jednak Pentagon od dłuższego czasu przestrzega przed eskalacją konfliktu militarnego na Bliskim Wschodzie.

