Erdogan: Netenjahu tak jak Hitler, zostanie powstrzymany

7 października to pierwsza rocznic potężnego ataku terrorystycznego Hamasu na Izrael, po którym Tel Awiw wypowiedział tej organizacji wojnę i dokonał trwającej do dziś inwazji na Strefę Gazy.

Erdogan: Netenjahu jak Hitler

"W Gazie, Palestynie, Libanie umierają nie tylko kobiety, dzieci, niemowlęta, niewinni cywile. Giną tam też człowieczeństwo i system międzynarodowy" – czytamy na X tureckiego prezydenta.

"Tak jak wspólny sojusz ludzkości powstrzymał Hitlera, tak samo będzie powstrzymany Netanjahu i jego mordercza sieć" – wieszczy Erdogan, oskarżając Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy.

Polityk dodał, że Turcja będzie opowiadać się przeciwko izraelskiemu rządowi bez względu na koszty i ponownie wezwał społeczność międzynarodową do "dołączenia do tego honorowego stanowiska".

Prezydent Turcji ostrzega: System ONZ również umiera

Prezydent Turcji powtórzył tym samym swoje słowa z przemówienia w debacie generalnej 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Erdogan oskarżył wówczas Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy oraz wezwał "sojusz ludzkości" do powstrzymania "okrucieństwa i barbarzyństwa" na Bliskim Wschodzie.

Erdogan oznajmił wówczas, że od czasu ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r. zabitych zostało więcej niż 41 tys. Palestyńczyków, w tym co najmniej 17 tys. dzieci. Wspomniał też o nagraniu, które było udostępnione m.in. na X, na którym widać, jak izraelscy żołnierze zrzucili ciało z dachu domu. – Nie tylko dzieci giną w Gazie. System ONZ również umiera, umiera prawda, umierają wartości, których rzekomo broni Zachód, jedna po drugiej umierają nadzieje ludzkości na życie w bardziej sprawiedliwym świecie – alarmował szef tureckiego państwa, wzywając Radę Bezpieczeństwa ONZ do działania. – Na co czekacie, aby zapobiec ludobójstwu w Strefie Gazy? Aby położyć kres temu okrucieństwu i barbarzyństwu? – zapytał.

Polityk wyraził stanowisko, że państwa wspierające Izrael w "bezwarunkowy sposób" są współodpowiedzialne za sytuację w Strefie Gazy. Erdogan wezwał władze tych krajów do uznania państwa palestyńskiego "tak szybko, jak to możliwe".

