Erdogan w Nowym Jorku: Hitler został powstrzymany, trzeba powstrzymać Netanjahu

W przemówieniu w debacie generalnej 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oskarżył Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy oraz wezwał "sojusz ludzkości" do powstrzymania "okrucieństwa i barbarzyństwa" na Bliskim Wschodzie.

Erdogan: Netenjahu musi zostać powstrzymany

– Tak jak Hitler został powstrzymany przez sojusz ludzkości 70 lat temu, tak Netanjahu i jego siatka morderców muszą zostać powstrzymani przez sojusz ludzkości – powiedział Erdogan. Prezydent Turcji mocno skrytykował ONZ, przekonując, że staje się organizacją dysfunkcyjną i w szczególności nie wypełnia swojej pierwotnej misji polegającej na zapobieganiu konfliktom i utrzymywanie pokoju.

Erdogan oznajmił, że od czasu ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r. zabitych zostało więcej niż 41 tys. Palestyńczyków, w tym co najmniej 17 tys. dzieci. Wspomniał też o nagraniu, które było udostępnione m.in. na X, na którym widać, jak izraelscy żołnierze zrzucili ciało z dachu domu. – Nie tylko dzieci giną w Gazie. System ONZ również umiera, umiera prawda, umierają wartości, których rzekomo broni Zachód, jedna po drugiej umierają nadzieje ludzkości na życie w bardziej sprawiedliwym świecie – alarmował szef tureckiego państwa, wzywając Radę Bezpieczeństwa ONZ do działania. – Na co czekacie, aby zapobiec ludobójstwu w Strefie Gazy? Aby położyć kres temu okrucieństwu i barbarzyństwu? – zapytał.

Prezydent Turcji skrytykował władze USA na forum ONZ

Erdogan przemawiał po prezydencie Stanów Zjednoczonych Joe Bidenie. Prezydent Turcji bardzo krytycznie wyraził się o polityce Waszyngtonu w regionie. — Ci, którzy rzekomo pracują nad zawieszeniem broni na tym etapie, nadal wysyłają broń i amunicję do Izraela, aby mógł on kontynuować masakry – zarzucił Amerykanom.

Polityk wyraził stanowisko, że państwa wspierające Izrael w "bezwarunkowy sposób" są współodpowiedzialne za sytuację w Strefie Gazy. Erdogan wezwał władze tych krajów do uznania państwa palestyńskiego "tak szybko, jak to możliwe".

