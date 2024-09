Konflikt Izrael-Palestyna. Prezydent powiedział w ONZ, jakie rozwiązanie widzi Polska

W swoim przemówieniu w debacie generalnej 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Andrzej Duda podkreślił, że misją, dla której po zakończeniu drugiej wojny światowej została utworzona Organizacja Narodów Zjednoczonych, było zapobieganie kolejnym konfliktom i zapewnienie pokoju na świecie.

W pierwszej części wystąpienia prezydent nawiązał do wojny rosyjsko-ukraińskiej, a następnie odniósł się do wojny na Bliskim Wschodzie.

Duda przypomniał, jak straszną rzeczą jest wojna i podkreślił, że w Polsce ludzie doskonale wiedzą jakie niesie ze sobą dramaty i cierpienia. Polska jest wobec tego zdecydowanym orędownikiem zapobiegania konfliktom i pokoju na świecie.

Andrzej Duda apelował o zatrzymanie polityki podboju i lekceważenia prawa międzynarodowego. W innym wypadku – jak alarmował – będziemy żyć w świecie, w którym ofiarą agresji może paść każdy kraj, niezależnie od jego wielkości i położenia geograficznego.

Izrael i Palestyna. Duda: Rozwiązanie dwupaństwowe

– Polska z równym niepokojem śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie w wyniku brutalnych ataków Hamasu z 7 października 2023 roku doszło do eskalacji konfliktu. Izrael, jak każde inne państwo, ma prawo do samoobrony. Działania te muszą być jednak zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym – powiedział prezydent. – Polska konsekwentnie opowiada się za dwupaństwowym rozwiązaniem konfliktu bliskowschodniego, które zagwarantuje zarówno Palestyńczykom, jak i Izraelczykom prawo do życia w pokoju i bezpieczeństwie, w poprawnych relacjach ze wszystkimi sąsiadami – dodał.

– Jako zwolennicy zasad równości i prawa narodów do samostanowienia uważamy, że powstanie niepodległej Palestyny nie będzie sprzeczne z interesami Izraela, przy czym nie może być zakwestionowane prawo Izraela do istnienia. Oba narody łączy przestrzeń i czas, które pozostaną ich wspólnym przeznaczeniem – argumentował.

Prezydent: Polacy doskonale rozumieją perspektywę krajów, które doświadczyły kolonializmu

Prezydent wyraził także zaniepokojenie gigantycznym kryzysem humanitarnym w Jemenie oraz konfliktami i działaniami terrorystycznymi na terenie Afryki.

– Nie da się osiągnąć pokoju i bezpieczeństwa na świecie bez poszanowania prawa. Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej konsekwentnie powtarzam hasło "Pokój przez prawo", zawsze podkreślając fundamentalną rolę prawa międzynarodowego w utrzymaniu światowego ładu. Nasza historia, nasze doświadczenia uczą nas, że tylko przestrzeganie norm międzynarodowych i ochrona praw każdego człowieka może zapewnić stabilność i rozwój – powiedział Duda, dodając, że Polska, jako kraj wolności i solidarności, zawsze będzie domagać się poszanowania praw człowieka, niezależnie od położenia geograficznego.

Prezydent mówił o działaniach mających na celu pomoc Afryce i przekazał, że Polska zdecydowała się ubiegać o miejsce w Radzie Praw Człowieka ONZ na lata 2029–2031. – Nasza kandydatura jest wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i ochronę praw człowieka na całym świecie. Wierzymy, że prawa człowieka są fundamentem pokoju i bezpieczeństwa – ich łamanie prowadzi do konfliktów, a ich ochrona – do stabilności i rozwoju – powiedział.

– Polacy doskonale rozumieją perspektywę krajów, które doświadczyły kolonializmu. Nasza historia – od utraty państwowości w XVIII wieku, przez II wojnę światową, po upadek komunizmu – nauczyła nas, jak cenne są wolność, suwerenność i godność człowieka. To część naszego DNA, stąd też opowiadamy się po stronie krajów rozwijających się wspierając ich dążenia do dobrobytu, równego traktowania i samodzielności – kontynuował.

Zobowiązanie ONZ

Prezydent podkreślił, że obejmując 1 stycznia 2025 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Polska będzie dążyć do nadania nowego impulsu relacjom z rozwijającymi się partnerami. Potrzebna jest lepsza współpraca, autentyczne partnerstwo, więcej solidarności.

– Polska jest gotowa do udziału w dyskusji o reformach Rady Bezpieczeństwa, innych kluczowych organów ONZ, a także międzynarodowych instytucji finansowych. Świat podlega zmianom i nasz system również musi się zmienić, aby mógł lepiej służyć globalnej społeczności – mówił Duda.

– Nasze wspólne zobowiązanie, zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych, brzmi: "uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny". Polska pozostanie wierna tej misji i będzie wspierać wysiłki na rzecz pokoju, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju – podkreślił na zakończenie.

