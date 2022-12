Rosyjski senator: W ten sposób Zachód zdobędzie Polskę, ale straci Rosję

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w wygłoszonym niedawno przemówieniu stwierdził, że to działania Rosji przeciwko Ukrainie "zniszczyły marzenie Michaiła Gorbaczowa o wspólnym europejskim domu z Rosją".

"Po prostu niesamowite". Puszkow atakuje NATO

Członek Rady Federacji Rosyjskiej Aleksiej Puszkow wykorzystał słowa prezydenta do Niemiec do ataku na NATO, przekonując, że to Sojusz Północnoatlantycki "pogrzebał marzenie o wspólnym europejskim domu z Rosją, decydując się na rozszerzenie NATO na wschód".

– To po prostu niesamowite. Pozostawiam teraz na boku pytanie, na ile realistyczny był ten sen. Opowiem o najważniejszej rzeczy: niszczyć ideę "wspólnego europejskiego domu" Zachód zaczął się już w latach 1994-1995, kiedy podjęto fundamentalną decyzję o rozszerzeniu NATO na wschód, w kierunku Rosji – powiedział Puszkow.

Według niego rozszerzenie Sojuszu odbyło się "pomimo ostrzeżeń ze strony autorytatywnych przywódców zachodnich, że w ten sposób Zachód zdobędzie Polskę, ale straci Rosję". Przekonywał również, że Moskwa od wielu lat "nie podejmuje żadnych zdecydowanych działań w odpowiedzi na nieustanne rozszerzanie NATO i zmianę reżimów w krajach sąsiednich".

– Kto więc zniszczył marzenie o wspólnym europejskim domu na długo przed ostatnimi wydarzeniami? Odpowiedź jest oczywista – stwierdził rosyjski senator.

Sojusz powiększy się o dwa państwa. Co z Ukrainą?

Po dokonaniu inwazji na Ukrainę w lutym, władze w Moskwie prowadzą narrację, że walczą tam z NATO, choć Ukraina nie jest członkiem Sojuszu. Wywołana przez Władimira Putina wojna przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r. i upadku hitlerowskich Niemiec.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w maju, że nie doszłoby do rosyjskiej inwazji, gdyby Ukraina została przyjęta do NATO. W związku z wojną chęć wstąpienia do Sojuszu wyraziły Szwecja i Finlandia, co zostało zaakceptowane przez państwa członkowskie w czerwcu na szczycie w Madrycie. Węgry i Turcja to ostatnie kraje, które nie ratyfikowały jeszcze akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.

Sojusz Północnoatlantycki liczy obecnie 30 państw Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2020 r., kiedy do Sojuszu została przyjęta Macedonia Północna.

Czytaj też:

Przewodniczący rosyjskiej Dumy: NATO naraża Finlandię i Szwecję na niebezpieczeństwo