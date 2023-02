"Myślę, że ich celem jest zabicie go". Mocne słowa Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski w mocnych słowach wskazał, że jego zdaniem władze gruzińskie powoli zabijają byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego. Słowa prezydenta Ukrainy padły na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Austrii Aleksandrem Van der Bellenem, który przybył w środę do Kijowa. Zełenski powiedział, że przed konferencją prasową wręczono mu zdjęcia Saakaszwilego pokazujące jego obecny stan.

– Kiedyś był prezydentem Gruzji. Micheil Saakaszwili. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jak on wygląda – powiedział Zełenski pokazując fotografie wychudłego gruzińskiego polityka. Według ostatnich medialnych doniesień stan zdrowia Saakaszwilego dramatycznie się pogorszył. Były prezydent miał trafić na oddział intensywnej terapii.

– To publiczne torturowanie obywatela Ukrainy. Nie poruszam kwestii, dlaczego aresztowano byłego prezydenta Gruzji, jakie są tego konsekwencje dla polityki i demokracji w Gruzji. To jest ich wewnętrzna sprawa. Mówię o aresztowaniu obywatela Ukrainy Micheila Saakaszwilego, który jest codziennie publicznie torturowany. Myślę, że ich celem jest zabicie go – kontynuował Zełenski.

Saakaszwili uwięziony

Micheil Saakaszwili był prezydentem Gruzji w latach 2004-2013. Podczas swojej prezydentury przeprowadził w kraju szereg prozachodnich reform. Następnie został skazany przez obecne władze gruzińskie na 6 lat więzienia pod zarzutem nadużycia władzy. Saakaszwili i jego zwolennicy określają wyrok jako motywowany politycznie.

Od października 2021 roku, po powrocie do ojczyzny, gruziński polityk przebywa w więzieniu.

Na rozprawie sądowej 1 lutego sam Saakaszwili pokazał swój fatalny stan zdrowia za pośrednictwem łącza wideo. W sądzie oświadczył, że jest absolutnie pewien zwycięstwa Ukrainy nad Federacją Rosyjską.

– Jestem absolutnie pewien naszego zwycięstwa w wojnie, ale jeśli nie mogę dożyć zwycięstwa, które jest bardzo bliskie, moje serce powinno zostać pochowane w Kijowie, należy do Ukrainy – powiedział Saakaszwili.

