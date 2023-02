Norymberga Gizy

Ale empatia to zdolność do odczuwania tego, co czują ludzie, a z panem Gizą mam kłopot. Nie wiem, co czuje. No bo co może czuć facet, który – mając stały program covidowy w telewizji – pokazywał, jak działa maseczka, psikając na nią dezodorantem, czy odradzał używania głoski „p”, bo ta emituje dużo powietrza z płuc?

Ale pan redaktor od czasu do czasu wpada mi w ręce. Ostatnio mi się nawinął, bo wraca uporczywie do tematów, by zaistnieć. Powodem jest zacytowana przez niego wieść o tym, że w Kanadzie ogłoszono (wreszcie!), ilu to ludzi zabili płaskoziemscy antyszczepionkowcy.