Cejrowski: Europa jest już OFICJALNIE w stanie wojny z Rosją?

Trzeba się do tego dostosować albo się przegra. Wygra ten, kto umie mówić krótko. Trump wygrał w 2016 r. dzięki tweetom. I dlatego potem zablokowali mu konto – jego krótka forma była bardziej skuteczna niż wywody przeciwników. Czytaj ze zrozumieniem. Czytaj każde słowo. Nawet pojedyncze.

***

Morawiecki mówi (na Polsacie): Ukraina i Europa wygrają tę wojnę. Z Niemcami lub bez nich. WC: Co to znaczy? Że Europa jest już OFICJALNIE w stanie wojny z Rosją? Dotychczas unikaliśmy oficjalnego wypowiadania wojny. Kto upoważnił Morawieckiego do takich słów? Unia? NATO?

***

Sekretarz generalny NATO: Jedyną metodą pokonania Rosji jest dalsze wspieranie militarne Ukrainy. WC: Skoro JEDYNĄ metodą pokonania Rosji jest militarne wspieranie Ukrainy, to znaczy, że sekretarz generalny uważa sankcje wobec Rosji