Szekspir była kobietą

Okazuje się, że dzieła nieżyjących od dawna pisarzy można napisać od nowa – dowolnie cenzurując i przerabiając ich książki. Co więcej – nie trzeba o tym zabiegu informować czytelników. Praktyki, które opisuję nie są niestety napisaną współcześnie kontynuacją znakomitej powieści Georga Orwella „1984”. Rzeczy takie dzieją się naprawdę we współczesnej Wielkiej Brytanii. Dobitnie obrazuje to nie tylko charakter narodowy Brytyjczyków, ale też rzeczywiste źródła orwellowskich wizji. Były nimi nie tylko poczynania stalinowskich aparatczyków, widziane podczas wojny domowej w Hiszpanii, ale też obserwowane przez Orwella zachowania rodaków - dziennikarzy BBC.

Przed dwoma miesiącami wydawnictwo publikujące książki zmarłego ponad trzydzieści lat temu pisarza, Roalda Dahla wydało kolejną edycję jego dzieł. W Polsce Dahl jest pisarzem umiarkowanie popularnym, w krajach anglojęzycznych należy do wąskiego grona „kultowych” autorów literatury młodzieżowej. Jego tamtejszy status porównać można do pozycji Kornela Makuszyńskiego i