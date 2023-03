Amor i Temida

Młodszy syn naszego wybitnego basa ukończywszy dwa fakultety w stołecznej Akademii Muzycznej wyruszył w świat. Co prawda żyliśmy już w III Rzeczpospolitej, lecz do władzy wróciła – po liftingu i uwłaszczeniu – komuna, co ostatecznie przekonało mego klasowego kolegę do zagranicznej przeprowadzki. Oferującej też możliwość ucieczki od osobistych wspomnień, ponieważ akurat rozpadł mu się związek z pewną wielce urodziwą aktorką.