Wygrana (prawie) bitwa o gotówkę

Dla osób prywatnych miało to być 20 tys. zł – a dotąd osoby fizyczne takiemu limitowi nie podlegały. O zagrożeniach, jakie to niesie ze sobą eliminowanie gotówki z obiegu gospodarczego, pisałem niedawno na łamach „Do Rzeczy”. Uzasadnienia takich posunięć są zawsze te same i takie też były w Polsce: jest to rzekomo potrzebne do walki z praniem brudnych pieniędzy oraz z szarą strefą.