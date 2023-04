"Na Kremlu od ponad roku planują obalenie Putina"

Dyrektor Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow w rozmowie z radiem RBC-Ukraina stwierdził, że możliwe jest obalenie Władimira Putina w wyniku przewrotu pałacowego na Kremlu . W ocenie Budanowa takie plany są opracowywane już do przynajmniej roku. Warto zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach pogłoski o możliwości odsunięcia Putina od władzy nieco ucichły.

Szef HUR wskazał, że w środowisku rosyjskich elit politycznych i wojskowych znajdują się osoby, które chcą obalić Władimira Putina. Jego zdaniem jak na razie nie wypracowano w tej sprawie konsensusu.

– Rosyjskie elity rozważają opcję przekazania władzy i to już od ponad roku, ale w żaden sposób nie mogą dojść do porozumienia – powiedział Budanow. Uważa, że próba obalenia Władimira Putina zostanie przeprowadzona w tajemnicy, a do opinii publicznej trafią co najwyżej komunikaty, które będą miały na celu odwrócić uwagę od realnego przebiegu wydarzeń na Kremlu.

– Czy może dojść do pałacowego buntu? Może. Ale nie dowiecie się o nim. Co najwyżej powiedzą, że ktoś zmarł na zawał, a ktoś inny został aresztowany, bo okazał się agentem brytyjskiego wywiadu, jak to było w latach 30., pamiętacie? To wszystko już miało miejsce. (...) Na przykład pojawi się komunikat: "Żałoba, zmarł we śnie na zawał serca". I to wszystko: "Umarł król, niech żyje król!" – przekonuje Kyryło Budanow.

Ukraiński wywiad: Rosjanie odnoszą sukcesy tylko w jednym miejscu

Kyryło Budanow w rozmowie z ukraińskim radiem stwierdził, że Rosjanie "całkowicie przeszli na pozycje obronne". – Jedyne miejsca na froncie, gdzie podejmują próby ofensywy to działania w Bachmucie, próba okrążenia Awdijiwki od północy, lokalne walki w Marjince – wskazał szef wywiadu wojskowego.

– Zarówno w Adwijiwce, jak i w Marjince taktyka Rosjan jest identyczna do tej w Bachmucie - są to po prostu próby starcia tych miejscowości z powierzchni ziemi – dodał. Kyryło Budanow zaznacza, że Bachmut jest jedynym miejscem, w którym Rosjanie odnoszą pewne sukcesy, pomimo ponoszenia ciężkich strat.

