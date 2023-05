Czas zbudzić się ze snu

W ten sposób skomentował wypowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Komentując wprowadzony już na szczeblu unijnym zakaz importu zboża do pięciu krajów położonych najbliżej Ukrainy (Bułgarii, Rumunii, Węgier, Polski i Słowacji), ukraiński przywódca powiedział: „Gdy Rosja narusza wolność handlu, próbuje blokować dostawy produktów rolnych na rynek światowy, to zdecydowanie nie jest czas, aby ktokolwiek podążał za złym przykładem i robił coś podobnego”.

Mam nadzieję, że stwierdzenie o nielojalności Ukrainy to ze strony Saryusz-Wolskiego jedynie retoryka, której sam wypowiadający się nie traktuje dosłownie. Lojalność to bowiem pojęcie w stosunkach międzynarodowych niespecjalnie adekwatne. Zasada pacta sunt servanda nie wynika z lojalności, ale z pragmatyzmu – z przekonania, że jeśli samemu złamie się układ, to później nikt już z wiarołomnym państwem żadnego układu zawierać nie będzie chciał. Jeżeli państwa ze sobą współpracują, to nie z miłości, ale z nadziei na obopólne korzyści lub – tak też bywa – z powodu kalkulacji ryzyka, jakie wiązałoby się z odmową takiej współpracy.