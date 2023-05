Członek RPP: Obniżki stóp procentowych są coraz bardziej prawdopodobne

– Trudno powiedzieć, kiedy obniżka stóp procentowych nastąpi, ale jest ona coraz bardziej prawdopodobna – powiedział Ireneusz Dąbrowski w TVP1.

Wcześniej w Polsat News członek RPP stwierdził, że po wakacjach Rada będzie "poważnie rozpatrywała" obniżenie stóp procentowych oraz ocenił, iż inflacja najprawdopodobniej osiągnie poziom jednocyfrowy. Jego zdaniem, wynik w kwietniu na poziomie 14,7 proc. rok do roku zaświadcza o wejściu w "stromy trend" spadkowy wskaźnika.

– To jest, rzecz jasna, ciągle wysoka inflacja, jednak najniższa od maja 2022 r. – mówił członek RPP.

Inflacja w Polsce

Jak podał w miniony piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka w Polsce wyniosła 14,7 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7 proc. Konsensus rynkowy przewidywał wskaźnik na poziomie 15 proc. rok do roku i 0,9 proc. miesiąc do miesiąca. "Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 14,7 proc. (wskaźnik cen: 114,7), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7 proc. (wskaźnik cen: 100,7)" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Według Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej – 11,9 proc. w 2023 r., 5,7 proc. w 2024 r. i 3,5 proc. w 2025 r. (wobec odpowiednio: 13,1 proc., 5,9 proc. i 3,5 proc. w projekcji listopadowej). Inflacja dopiero pod koniec horyzontu projekcji (obejmującego lata 2023-2025) powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

