Wojewódzki i Seweryn straszą Konfederacją. "Bardzo zły gospodarz"

Premierę całego odcinka z udziałem aktora i reżysera, Andrzeja Seweryna, zaplanowano na wtorkowy wieczór. Jednak w mediach pojawiły się krótkie urywki rozmowy, promujące nowy odcinek. Jeden z nich dot. wątku politycznego rozmowy.

– Żebyście nie przyjmowali tego, co powiem jako dogmat, ale poczytali. Że Konfederacja to nie jest najlepszy gospodarz tego kraju – mówi w krótkim nagraniu Wojewódzki. – Nie, to jest bardzo zły gospodarz kraju. Bardzo. Posłuchajcie ich programu. Poczytajcie, dowiedzcie się, co za tym się kryje – ostrzegł Andrzej Seweryn.

– Tak, poczytajcie o "piątce Mentzena", to może, szczególnie młodzi ludzi, inaczej do tego podejdą – zaapelował showman z TVN.

Mocna pozycja PiS-u, dobre wiadomości dla Konfederacji

Z kwietniowego sondażu pracowni Estymator przeprowadzonego dla portalu DoRzeczy.pl wynika, że Konfederacja plasuje się na trzecim miejscu (wariant, w którym każda z partii opozycyjnych startuje osobno). Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) uzyskała 35,7 proc. głosów (spadek o 0,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania z początku kwietnia).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z 25,5 proc. głosów (spadek o 0,3 pkt proc.), a trzecie miejsce na podium zajęła Konfederacja (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy) z 11,2 proc. głosów (wzrost o 0,2 pkt proc.).

W drugim wariancie sondażu Zjednoczona Prawica startuje razem z Kukiz'15 i w tym wypadku otrzymuje 35 proc. głosów (spadek o 0,8 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania).

Za ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego niezmiennie znajduje się Koalicja Obywatelska – 25,7 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.), a na trzecie miejsce wskazuje koalicja Polski 2050 z PSL-em – 14 proc. głosów (spadek o 0,3 pkt proc.)

Dalej znalazły się Nowa Lewica – 10,9 proc. głosów (wzrost o 0,9 pkt proc.), Konfederacja – 10 proc. głosów (spadek o 0,4 pkt proc.) i poniżej progu wyborczego – Bezpartyjni Samorządowcy – 3,8 proc. głosów (wzrost o 0,4 pkt proc.) i Agrounia/Porozumienie – 0,3 proc. głosów (spadek o 0,4 pkt proc.). Na "Inne ugrupowania" chce oddać głos 0,3 proc. badanych (spadek o 0,4 pkt proc.).

