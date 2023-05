Neumann: Kaczyński obiecuje rzeczy, trochę jak Zagłoba Inflanty

– To nie jest zaskakujący pomysł. Mamy jasną strategię: to, co dane, nie będzie odebrane – to po pierwsze. Po drugie – inflacja jest na tyle wysoka, że ta rewaloryzacja się należy wszystkim – powiedział poseł w rozmowie z serwisem gazeta.pl. Przypomnijmy, że podczas niedzielnej konwencji PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział poniesienie 500+ do 800+. Z kolei w poniedziałek Donald Tusk zaproponował, aby podwyżkę wprowadzono już od 1 czerwca , a nie dopiero od 1 stycznia.

Neumann pytany, dlaczego Platforma Obywatelska nie zgłaszała projektu ustawy w tej sprawie, doparł: – Nie składaliśmy, bo uznaliśmy, że to nie jest nasz program. 500 plus zostawmy, nikt tego programu nie zabierze. Mamy lepsze rozwiązanie, które powinno być według nas bardziej aktywizujące kobiety i dające szanse na zwiększenie dzietności, w postaci "babciowego".

– Mamy siedem lat doświadczeń z 500 plus i wiemy, że nie jest to program, który zwiększy demografię w Polsce, a takie było założenie. (...) My mówimy, że trzeba znaleźć rozwiązanie, które będzie rzeczywiście prodemograficzne i to jest nasze "babciowe" – kontynuował polityk PO. – Prawda jest taka, że 500 plus stał się programem wspierającym rodziny; Każdy z nas traci dwie pensje rocznie na dodatkowy podatek inflacyjny, to taka rewaloryzacja świadczenia nie jest czymś złym. Kaczyński obiecuje rzeczy, trochę jak Zagłoba Inflanty, dlatego my mówimy: sprawdzam. Jesteśmy na to gotowi – podsumował poseł KO.

"Puste hasło"

Sławomir Neumann krytykuje też zapowiedź wprowadzenia darmowych leków dla osób 65+ oraz poniżej 18 r. ż. – To są kolejne Inflanty, które Kaczyński powtarzał. (...) Mamy bezpłatne leki dla seniorów 75+, które nie istnieją de facto, więc rozszerzymy te nieistniejące leki dla 65+ i jeszcze damy dzieciom. Dajemy coś, czego nie ma – mówi polityk.

Na pytanie dziennikarza czy twierdzi, że PiS "ściemnia", odparł: – Łże po prostu i są na to dowody. Leki wprowadzone dla seniorów przez PiS nie działają od lat. To jest tylko pustym hasłem. Dzisiaj seniorzy mają problem z wykupieniem leków – mówił poseł.

Czytaj też:

Prof. Domański: Rząd pokazuje, że zależy mu na wyborcach