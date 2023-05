PiS obiecał bezpłatne leki. Ile zapłaci podatnik?

W niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus. Od przyszłego roku podatnicy będą musieli finansować świadczenie, ale nie w wysokości 500, tylko 800 złotych. Podczas jednej z poniedziałkowych konferencji prasowych premier Morawiecki przyznał, że koszt waloryzacji programu będzie wynosił ok. 24 mld złotych.

Padła również obietnica, że leki dla dzieci i młodzieży oraz osób po 65. roku życia będę bezpłatne. Ile wyniesie koszt kolejnego programu socjalnego postanowiło sprawdzić RMF 24.

Ile podatnicy zapłacą za "bezpłatne" leki?

Obecnie za leki w Polsce nie muszą płacić osoby po 75. roku życia. Rozgłośnia RMF24 informuje, że dodatkowe wydatki, które zostaną przeznaczone na finansowanie programu bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci, będą ponad dwukrotnie wyższe niż do tej pory.

"Wiceminister Maciej Miłkowski, który w polskim rządzie odpowiada za politykę lekową, wylicza, że do 830 milionów planowanych na ten rok trzeba doliczyć jeszcze miliard trzydzieści milionów złotych" – informuje RMF24. – To już wiemy na pewno, a jeśli będzie poszerzenie listy, to odpowiednio trzeba będzie dopłacić więcej – mówi wiceminister.

RMF24 zwraca jednocześnie uwagę, że populacja 65+ jest we współczesnej Polsce wyższa niż populacja dzieci i młodzieży. "Ta pierwsza ma 7,6 miliona osób, a populacja najmłodszych 6,7 miliona" – podaje.

Jak podaje RMF24 "lista darmowych leków dla dzieci ma wyglądać jak lista preparatów, które teraz są dostępne dla osób w wieku 75+, dopasowanych oczywiście do dzieci. Mają być na niej tylko medykamenty, które mogą przyjmować osoby, które nie mają jeszcze osiemnastu lat. Listy bezpłatnych leków dla dzieci i dla osób w wieku 65+ mają być aktualizowane co dwa miesiące, wraz z nowymi wykazami refundacyjnymi".

RMF poprosiło o wyliczenie dra Jarosława Frąckowiaka, prezesa zarządu PEX PharmaSequence, firmy doradczo-badawczej monitorującej rynek ochrony zdrowia. Jak wskazał, "przy założeniu, że osoby w wieku 65+ zyskają dostęp do tych molekuł, z których teraz bezpłatnie korzystają osoby w wieku 75+, będzie to koszt roczny ok. 900 tysięcy złotych. Jeżeli dzieci zyskałyby dostęp do preparatów z listy 75+ i dodatkowo do wybranych antybiotyków, byłby to koszt powiększony o w sumie 216 milionów złotych rocznie. Te dane dotyczą rzeczywistej sytuacji rynkowej".

