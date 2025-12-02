Pilne spotkanie liderów koalicji. Ujawniono tematy rozmów

We wtorek rano w TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że poprosił o spotkanie koalicji w tej chwili, bo jest „kilka spraw do przegadania”.

– Mamy kilka rzeczy, które nas różnią i to jest normalna sprawa i trzeba do tego dojść. Musimy podjąć decyzję w sprawie Trybunału Konstytucyjnego – przekazał.

Marszałek Sejmu dodał że kwestią do przedyskutowania jest też sytuacja w ochronie zdrowia.

Szłapka potwierdza. We wtorek spotkanie liderów koalicji rządzącej

Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że spotkanie odbędzie się we wtorek.

– To nie był element prac rządu więc nie jestem uprawniony, żeby informować, czego będzie dotyczyło. Myślę, że wielu spraw – dodał.

Ostre cięcia w planie finansowym NFZ

Ministerstwo Zdrowia szykuje spore zmiany w planie finansowym NFZ na 2026 rok. W poniedziałek portal Business Insider dotarł do pism, z których wynika, że nie obejdzie się bez oszczędności. Na ich wprowadzenie miał naciskać minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Co jednak ważne, cięcia mają dotknąć nie tylko pracowników szpitali, ale także pacjentów.

Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła listę 15 działań, które w przyszłym roku mają docelowo przynieść NFZ oszczędności na kwotę 10 359,31 mln zł. Większość tych działań nie wymaga zmian ustawowych, często wystarczy obwieszczenie ministra zdrowia lub zarządzenie prezesa NFZ.

Ministerstwo Zdrowia planuje m.in. ograniczenia na liście bezpłatnych leków refundowanych dla dzieci do 18. roku życia oraz seniorów powyżej 65 lat, co ma przynieść budżetowi Narodowego Funduszu Zdrowia 1,5 mld zł.

Na liście cięć znalazły się także punkty, takie jak:

likwidacja współczynnika korygującego dla świadczeń kardiologicznych (szacowana kwota oszczędności: 367,50 mln zł),

zmiana sposobu finansowania koordynatora w POZ (75,60 mln zł),

taryfikacja świadczeń z obszaru chirurgii kręgosłupa (346,50 mln),

taryfikacja świadczeń z obszaru okulistyki (181,13 mln zł).

Czytaj też:

Tusk zwołuje pilne spotkanie. "To jest wręcz jakiś absurd"Czytaj też:

MZ chce ciąć wydatki w służbie zdrowia. Żukowska apeluje do Tuska