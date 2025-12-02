Tusk zwołuje pilne spotkanie. "To jest wręcz jakiś absurd"

Z informacji money.pl wynika, że po posiedzeniu rządu, które odbędzie się we wtorek, nastąpi spotkanie premiera Donalda Tuska, ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz kierownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Nie jest to spotkanie, o którym oficjalnie informujemy, ale rzeczywiście jest planowane – powiedziała portalowi osoba z rządu.

Rozmówca serwisu dodaje, że „proste dosypanie pieniędzy niewiele zmieni, pomoże tylko na chwilę i będzie zagrywką pod publiczkę”. – Na pewno realnym kłopotem są ogromne podwyżki wynagrodzeń dla kadr medycznych, wynikające z przepisów uchwalonych za czasów PiS, to jest wręcz jakiś absurd. Nie liczymy na zmianę tej ustawy, stąd dyskusje o jej zamrożeniu. Ale to wszystko to rozwiązania na najbliższe pół roku – dodał.

Ostre cięcia w planie finansowym NFZ

Ministerstwo Zdrowia szykuje spore zmiany w planie finansowym NFZ na 2026 rok. W poniedziałek portal Business Insider dotarł do pism, z których wynika, że nie obejdzie się bez oszczędności. Na ich wprowadzenie miał naciskać minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Co jednak ważne, cięcia mają dotknąć nie tylko pracowników szpitali, ale także pacjentów.

Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła listę 15 działań, które w przyszłym roku mają docelowo przynieść NFZ oszczędności na kwotę 10 359,31 mln zł. Większość tych działań nie wymaga zmian ustawowych, często wystarczy obwieszczenie ministra zdrowia lub zarządzenie prezesa NFZ.

Ministerstwo Zdrowia planuje m.in. ograniczenia na liście bezpłatnych leków refundowanych dla dzieci do 18. roku życia oraz seniorów powyżej 65 lat, co ma przynieść budżetowi Narodowego Funduszu Zdrowia 1,5 mld zł.

Na liście cięć znalazły się także punkty, takie jak:

likwidacja współczynnika korygującego dla świadczeń kardiologicznych (szacowana kwota oszczędności: 367,50 mln zł),

zmiana sposobu finansowania koordynatora w POZ (75,60 mln zł),

taryfikacja świadczeń z obszaru chirurgii kręgosłupa (346,50 mln),

taryfikacja świadczeń z obszaru okulistyki (181,13 mln zł).

