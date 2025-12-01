Zbliża się rocznica powołania rządu Tuska. PiS szykuje mocny cios

Sytuacja w służbie zdrowia jest katastrofalna. W przyszłym roku w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia ma zabraknąć ok. 23 mld złotych. Receptą Ministerstwa Zdrowia na polepszenie sytuacji mają być cięcia w liczbie dostępnych świadczeń dla Polaków. Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości, co sami przyznają, niezbyt energicznie podjęli ten temat.

– Prezes Kaczyński to ochronę zdrowia wskazał jako ten najważniejszy obszar, którym należy się zająć. Mówił o tym na konwencji PiS w Katowicach. I co? Nic za tym nie poszło, strategicznie tego nie przygotowaliśmy. A trzeba było jechać z tematem, pilnować, skoordynować działania – powiedział jeden z nich.

PiS szykuje się na rocznicę powstania rządu

Jak donosi Wirtualna Polska, PiS szykuje na 13 grudnia konferencję programową, która będzie dotyczyła sytuacji w służbie zdrowia.

– Myśleliśmy o wcześniejszym terminie, nadal potwierdzamy miejsce konferencji, może wyjdzie dobrze. To będzie niedługo przed świętami, dobry moment. Ale fakt, że można było zrobić to lepiej i mądrzej – powiedział jeden z polityków partii.

Tematy związane z trudną sytuacją NFZ mają w najbliższych dniach być regularnie podnoszone przez posłów PiS.

– Obserwujemy niszczenie systemu ochrony zdrowia. Jest wstrzymanie ogromnych środków choćby na inwestycje w szpitale onkologiczne. Mamy dramat, ewidentną zapaść w systemie. Wydłużające się kolejki, ograniczanie bezpłatnych leków dla seniorów, niszczenie Funduszu Medycznego. Pani minister zdrowia mówi o zamykaniu szpitali. Kataklizm nadciąga, tu nie można nic dobrego powiedzieć – mówi Anna Kwiecień.

Na razie nie wiadomo, czy kwestię problemów służby zdrowia będzie poruszał także prezydent. Karol Nawrocki ograniczył się na razie do rozmowy z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej.

