Tyszka: Morawiecki wywodzi się ze środowiska bankowego, więc robi dobrze banksterom

Na antenie Radia Zet poseł Konfederacji Stanisław Tyszka stwierdził, że ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego projekty dotyczące niskoprocentowych kredytów na mieszkanie są bardziej korzystne dla banków niż dla kredytobiorców.

Tyszka: Premier pomaga banksterom

– Pan premier Morawiecki zresztą wywodzi się ze środowiska bankowego, więc on w tym momencie robi dobrze swoim kolegom banksterom – ocenił polityk Konfederacji. Dodał, że obecnie debacie politycznej ton nadają "dwaj emeryci".

– W tym momencie narrację narzucają nam dwaj emeryci, Tusk i Kaczyński. To są ludzie, którzy już nie pracują. Kredyt 0 i 2 proc. to są projekty uszyte pod banki. To pomaga bankom – mówił Tyszka.

Działacz Polski 2050 Michał Kobosko skrytykował zaś rządowy program Mieszkanie Plus. Jak mówił, trzeba po nim "posprzątać" przed wprowadzeniem kolejnej propozycji mieszkaniowej. – Ważne jest przeproszenie ludzi, którzy się zaangażowali, którzy weszli w ten program, bo co oni dzisiaj realnie słyszą? Realnie słyszą, że teraz rząd w ciągu tygodnia, dwóch ma zaproponować im zasady wykupu tych mieszkań. No ale przecież to jest ta grupa społeczna, której nie było stać na wykup mieszkań, oni dali się nabrać na ten program – stwierdził działacz Polski 2050.

Krytyka Mieszkania Plus

Kobosko skomentował również wygląd mieszkań z rządowego programu. – Tam wszystko odpada, rozlatuje się. Więc teraz rząd w swojej szczodrobliwości będzie proponował "wykupcie te mieszkania", których normalnie na rynku byście nie kupili, bo albo nie byłoby was stać, albo nie chcielibyście towaru o takiej jakości kupować – mówił polityk.

Poseł Lewicy Anna Maria Żukowska dodała zaś, że obecnie mało kogo stać na zaciągnięcie kredytu na mieszanie. – Dlatego tym, których nie stać, którzy też z różnych powodów nie chcą się uwiązywać 30-letnim kredytem, też do danego miejsca zamieszkania, bo chcą np. podróżować czy podjąć gdzie indziej pracę, powinno się – tak jak proponuje Lewica – udostępnić mieszkania na tani wynajem. To da się zrobić – przekonywała polityk.

