Rząd zamyka program mieszkaniowy. Buda: Mieszkanie+ nie wypaliło

Mieszkanie+ to program mieszkaniowy ogłoszony przez rząd Beaty Szydło w 2016 r. Po latach okazuje się, że nie udało się zrealizować jego założeń, czyli powszechniejszego dostępu do mieszkań poprzez niskie czynsze. Już wcześniej sam prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że polityka mieszkaniowa rządu Zjednoczonej Prawicy nie okazała się sukcesem.

"Zamykamy temat"

– Mieszkanie+ nie wypaliło, ja uczciwie rzecz biorąc, nie uczestniczyłem w tym procesie. (...) Dzisiaj posprzątam po Mieszkaniu+, to znaczy zaproponuję za chwilę rozwiązanie, które zamknie ten temat. (...) Wszyscy ci, którzy (...) otrzymali te mieszkania, bo to jest dzisiaj najem, w ramach Mieszkania plus, na bardzo preferencyjnych warunkach wykupią te mieszkania i zamkniemy ten temat — powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w programie "Rzecz o polityce" w "Rzeczpospolitej".

Wskazał, że w 2016 r. istniały pewne ograniczenia. – Nie mogliśmy proponować, żeby wzmocnić klientów nabywających mieszkania, tylko musieliśmy wzmocnić podaż, czyli budowanie, i to wtedy było istotne, źle było wykonane. Natomiast dzisiaj mamy rekordową liczbę budowy mieszkań i domów, w związku z tym możemy zaproponować propozycję popytową. Dlatego kredyt bezpieczny 2 proc., konto mieszkaniowe, które doprowadza nas do zakupu mieszkania– wyjaśniał Buda.

Stacja TVN24 podała, że do końca 2022 r. wybudowano ok. 19 tys. lokali i trwała budowa ok. 31,5 tys. następnych. Premier Mateusz Morawiecki obiecywał, że już w 2019 r. w ramach programu Mieszkanie+ w budowie będzie ich 100 tys.

Buda: Rozwiązujemy problemy

– Od roku, kiedy jestem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w polityce mieszkaniowej zadziało się bardzo dużo, dlatego spięliśmy to jedną klamrą, aby pokazać, jak te pojedyncze działania, które podczas całego roku ogłaszaliśmy, łącznie dają pewną całość, którą można nazwać nową polityką mieszkaniową. Zaadresowaliśmy każdy z problemów na rynku mieszkaniowym. Oczywiście to nie jest tak, że spowodujemy nagle, że jest więcej mieszkań, albo są tańsze, ale te kroki zmierzają do tego, aby dostępność mieszkania, ich standard, poruszanie się po rynku było łatwiejsze – zapewnił szef MRiT.

