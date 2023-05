Kraska: Zakładamy zwiększenie wpływów ze składek do NFZ o 4,1 mld zł w 2023 r.

Tak wynika z wypowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski. Środki te mają trafić na finansowanie nielimitowanych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, świadczeń onkologicznych, stomatologicznych oraz opieki koordynowanej.

– Przesłanką do zwiększenia przychodów z tytułu składki należnej brutto o 4 099 366 tys. zł, w tym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 3 857 745 tys. zł i z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o 242 621 tys. zł jest prognoza […], oparta na zakładanych przychodach – powiedział Kraska podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia.

– Środki te mają trafić głównie na świadczenia nielimitowane; głównie chodzi to o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, także środki będą przeznaczane na onkologię, na opiekę szpitalną i opiekę koordynowaną – mówił wiceszef MZ.

Planowane zmiany wynikają z prognozy składek w 2022 i wskaźników makroekonomicznych.

Według informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, oznacza to zwiększenie kosztów realizacji zadań w kosztów opieki zdrowotnej podziale na centralę do kwoty 40 425 611 tys. zł i do 105 055 588 tys. zł w planach oddziałów wojewódzkich.

Ustawa o darmowych lekach dla dzieci i seniorów. Niedzielski podał datę

Minister zdrowia pojawił się niedawno w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info.

– Celujemy na 1 stycznia, ale też przymierzamy się, czy ewentualnie nie byłoby możliwości wcześniejszego wprowadzenia tego programu. Na razie analizujemy taki wariant, żeby potencjalnie w ostatnim kwartale 2023 r. wprowadzić darmowe leki dla dzieci i seniorów, ale tak jak mówię, decyzja jeszcze nie zapadła – oznajmił Adam Niedzielski, odnosząc się do nowej propozycji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o darmowe leki dla dzieci i młodzieży oraz osób w wieku powyżej 65 lat.

Dopytywany, kiedy zmiany w prawie trafią do Sejmu, szef resortu zdrowia odpowiedział: "Celujemy na końcówkę czerwca. Myślę, że najpóźniej za miesiąc będzie pokazany projekt".

– Czasami trzeba troszeczkę wyjść poza swój sposób postrzegania świata. Nie każdy jest dobrze zarabiającym lekarzem. Mamy ludzi o bardzo różnym statusie materialnym, dla których czasami wydatek kilkudziesięciu złotych jest problemem i wsparcie ich właśnie w tej sytuacji powoduje, że mają realną, odczuwalną ulgę, więc naprawdę komentowanie tego, że pediatra mówi o braku potrzeby pomocy państwa w finansowaniu leków dla dzieci trudno zrozumieć – powiedział minister Adam Niedzielski.

Czytaj też:

Kraska: Przychylamy się, by 30 czerwca znieść stan zagrożenia epidemicznego