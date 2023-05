"Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". Lis grozi prezydentowi i prezesowi PiS?

Były redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis opublikował serię wpisów atakujących obóz rządzący, w związku z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, który poinformował w poniedziałek, że podpisze ustawę o powołaniu państwowej komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Jednocześnie przywódca skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Decyzja prezydenta nie spodobała się opozycji, która atakuje Dudę oraz cały obóz rządzący, zarzucając władzy łamanie prawa.

Seria wpisów Lisa. Dziennikarz grozi prezydentowi i prezesowi PiS?

W serii obraźliwych i wulgarnych wpisów padły słowa, które wiele osób interpretuje jako groźbę pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Zabawne, bo największym dowodem wpływu Rosji na Polskę jest ustawa, którą podpisał Duda. Ruskie bezprawie, ruskie zapisy, ruskie kary ruska mentalność. Ruska jest ta władza, to ją trzeba zbadać" – pisał w poniedziałek Lis.

"Czy Brudna pała tez stanie przed komisją? A Kaczyński, którzy bez pomocy Ruskich nigdy nie zdobyłby władzy? A ruski człowiek Macierewicz? A pomagający Ruskim jako prezes banku Morawiecki?" – czytamy w kolejnym wpisie dziennikarza. "Nie ma co się spalać. W niedziele powiemy Dudzie co o nim myślimy. Nie wiem tylko czy lepsze będzie hasło DudaPiS czy KrótkoPiS" – dodaje dalej publicysta (pisownia wpisów org.)

To jednak kolejny, publikowany w poniedziałek późnym wieczorem, wpis zwrócił szczególną uwagę internautów. Lis napisał bowiem wówczas: "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora", a jego słowa wywołały fale komentarzy.

"Oszalał do końca czy przyszedł duży przelew z Nowogrodzkiej?"

"Czy Pan właśnie deklaruje, że po zwycięstwie pana obozu politycznego przeciwników będzie się mordować w komorach gazowych? Dziwie się, że to piszę, ale mam nadzieję, że jest pan pijany, zwłaszcza że już późno. Choć to niczego nie usprawiedliwia. Prawdziwa twarz »demokratów«" – dopytuje Lisa jeden z internautów.

"Mam nadzieję, że Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zajmie się pańskim haniebnym tłitem" – stwierdził natomiast wprost poseł PiS Jan Mosiński.

"Oszalał do końca czy przyszedł duży przelew z Nowogrodzkiej? Większego niż wczoraj podania piłki antyPiS przez PiS się do wyborów nie spodziewam. Przegrzeją temat jak niemal wszystkie sprezentowane w ostatnich ośmiu latach?" – komentuje wpis Lisa politolog Marcin Palade.

"Jeśli to prawda, że ten człowiek właśnie przeszedł pozytywnie badania psychiatryczne, to z naszą psychiatrią jest jeszcze gorzej niż mówią – stwierdził natomiast publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

