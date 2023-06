Marsze równości, marsz rewolucji, rewolucyjna przemoc

To nie pierwszy tego typu incydent. Było ich wiele w przeszłości, a będzie ich zapewne jeszcze więcej w przyszłości. Dlaczego? Ponieważ w utopii, do której zmierzamy razem z cywilizacją Zachodu, i w której ma panować nowocześnie pojęta tolerancja, afirmowane mogą być wszystkie sposoby myślenia i życia, ale wykluczona musi być prawda. I to nie tylko ta religijna.

Wciąż zbyt mało pamięta się o podstawowej prawdzie dotyczącej sekularyzacji w czasach nowoczesnych, a mianowicie, że nie ma ona nic wspólnego z jakąkolwiek naturalnością. Ludzie po prostu “naturalnie” od religii nie odchodzą, trzeba to na nich wymuszać lub ewentualnie religię im się odbiera.