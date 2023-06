Zdrówko najważniejsze

5 czerwca w Genewie UE i WHO ogłosiły współpracę w zakresie globalnych cyfrowych paszportów szczepionkowych. A więc już nie są to teorie spiskowe. To oficjalne stanowisko ogłoszone przez dyrektora generalnego WHO, dr. ­Tedrosa Ghebreyesusa (byłego etiopskiego komunistę). Przyznaje on, że pandemia wprawdzie dobiegła końca, ale inwestycje w cyfrową infrastrukturę są kontynuowane, a europejski paszport szczepionkowy posłuży jako wzór do wprowadzenia globalnego certyfikatu zdrowia.