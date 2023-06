„1989” – fajny mit

A że nic tak dobrze nie nadaje się do transmitowania w naród pozytywnych mitów jak sceniczne tańce i śpiewy – decyzja padła na musical, z odległą inspiracją hitowym „Hamiltonem”. Teksty napisał pomysłodawca przedsięwzięcia, Marcin Napiórkowski, muzykę skomponował Webber (ten od bitów szczecińskiego rapera Łony), wyreżyserowała Katarzyna Szyngiera, no i mamy – musical „1989”. Hit rzeczywiście jest, bilety schodzą na pniu i w krakowskim „Słowaku”, i w gdańskim Teatrze Szekspirowskim, a spektakl zdążył odwiedzić festiwale w Łodzi, we Wrocławiu, w Warszawie, Toruniu, czyli – jak to się dziś mówi – robi duże zasięgi, co teatrowi nie przydarza się często.