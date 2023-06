Mularczyk: Migranci, którzy nie chcą pracować, będą relokowani do nas

Polityk był gościem radiowej Jedynki, w której odniósł się do unijnego pomysłu rozdzielania między kraje członkowskie migrantów. – W Niemczech mamy nadmiar migrantów, których nie zaabsorbował niemiecki rynek pracy, którzy nie chcą pracować, którzy stwarzają problemy, nie chcą się asymilować, rośnie przestępczość. W związku z tym rośnie poparcie dla partii AfD, która jest antyimigrancka – stwierdził Mularczyk.

– Tych wszystkich migrantów, którzy nie chcą pracować i się asymilować będzie się relokowało do innych krajów, w tym do Polski i mają tu być w obozach, a jeśli ich nie przyjmiemy, mamy zapłacić 22 tys. euro. Co więcej, jeśli oni uciekną z obozu znów do Niemiec, to i tak musimy zapłacić i z powrotem ich wziąć do Polski – dodał polityk.

Wiceminister podkreśla, że nie należy mieć złudzeń, iż "KE dziś realizuje politykę niemiecką". – Oczywiście część tej polityki jest wspierana przez kraje południa, które również mają potężne problemy z imigrantami – to Grecja, Włochy, Hiszpania – stwierdził.

Mularczyk: Polska już ponosi ogromne koszty

Arkadiusz Mularczyk podczas rozmowy mówił także o propozycji referendum, które zaproponował prezes PiS, a którego wyników – jak wskazał wiceminister – może obawiać się UE i opozycja. – Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. I my to referendum zorganizujemy – zapowiedział Jarosław Kaczyńskie podczas wystąpienia w Sejmie.

– Nie ma zgody naszej formacji na taki model polityki UE, ten brak solidarności w tym przypadku, bo nie trzeba przypominać, że ponad 10 mln osób z Ukrainy przekroczyło polską granicę, wielu z nich korzysta z gościnności naszego państwa. Ponosimy gigantyczne koszty dla naszego PKB, liczone w miliardy euro i UE nam tego nie wynagrodziła – powiedział wiceszef MSZ w Polskim Radiu.

