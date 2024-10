Kompromitacja Trzaskowskiego. "Chciał się popisać"

– Zebrać kapitał 100 mln dolarów, wymyślić nowy chip, nie musząc go wyprodukować. Tak powstało mnóstwo wynalazków, choćby NVIDIA, o której nikt nie słyszał, w ogóle jeszcze 4 lata temu nikt nie słyszał, co to za firma. Produkowała chipy, które mogły wykonywać wiele czynności na raz. One były przede wszystkim do technologii optycznej, ale potem okazało się, że sztuczna inteligencja potrzebuje dokładnie tego typu układów scalonych. Dzisiaj to jest jedna z najbogatszych firm na świecie – stwierdził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, rozważany w PO jako kandydat do funkcji prezydenta Polski.

Szybko wyłapano, że wiceszef PO nie mówi prawdy. "Powiedz że nie interesowałeś się nowoczesnymi technologiami, komputeryzacją i informatyką nie mówiąc tego wprost. NVIDIA jako firma, 'o której nikt nie słyszał'. Cóż, może nigdy nie należałem do partii reprezentującej 'nowoczesność' w fejkowym, neokolonialnym wydaniu mediów głównego nurtu, ale rozmowy o ich karatach graficznych pamiętam z lat 90-tych" – kpi Krzysztof Bosak z Konfederacji. W latach 2013-2014 Rafał Trzaskowski był ministrem administracji i cyfryzacji.

W rzeczywistości amerykańska firma NVIDIA została założona w 1993 r. Jest to jeden z największych producentów kart graficznych i rozwiązań AI na świecie. Pozostaje też liderem rynku kart graficznych.

Rafał Trzaskowski może przegrać jedynie sam ze sobą – twierdzi socjolog Przemysław Sadura, współautor raportu "Ukryty kryzys władzy". – Gdy badani mieli w pytaniu otwartym spontanicznie wskazać nazwisko najlepszego kandydata na prezydenta, około 30 proc. podało Rafała Trzaskowskiego. Kolejną najczęstszą odpowiedzią było "nie wiem" (ok. 20 proc.), a nazwiska kolejnych kandydatów pojawiały się dopiero na poziomie zaledwie kilku procent. Rafał Trzaskowski może przegrać jedynie sam ze sobą – mówił socjolog w programie Onet Rano.

