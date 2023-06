Poboży: Zapora jest w 100 proc. szczelna

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował na konferencji prasowej w środę, że z powodu "potencjalnie nowej sytuacji na Białorusi" i obecności tam Grupy Wagnera, zostały podjęte decyzje o wzmocnieniu sił i umocnień do obrony wschodniej granicy Polski.

Sytuacja na granicy

O kwestię bezpieczeństwa na granicy z Białorusią był w czwartek pytany wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Polityk zapewniał, że wybudowana przez polski rząd zapora, mająca chronić Polskę przed nielegalną migracją, jest całkowicie sprawna i spełnia swoje zadanie.

– Zapewniam, że zapora jest w 100 proc. szczelna, żadne z przekroczeń nie pozostaje niezauważone. Myślę, że mogę to powiedzieć, nawet jeżeli w przestrzeni publicznej za pośrednictwem internetu, dostanie się jakiś filmik, który pokazuje jakiegoś nieszczęśnika, któremu udaje się, w sposób zagrażający jego życiu, przedostać się na drugą stronę, to pamiętajmy, że nie każde z takich przekroczeń, albo żadne nie pozostaje niezauważone – stwierdził polityk na antenie radiowej "Jedynki".

Poboży odniósł się także do informacji podawanych przez niektórych polityków opozycji o zamiarach rządu wprowadzenia na części terenów przygranicznych stanu wyjątkowego. Jego zdaniem, "tego typu narracje próbują kolportować politycy, którzy już szukają uzasadnienia dla swojej ewentualnej wyborczej porażki". Polityk przyznał jednak, że "sytuacja w ostatnich dniach uległa istotnej zmianie".

– Ale to za wcześnie, by kreślić tego typu scenariusze. Zresztą widać to, żeby zarówno w PiS, razem ze swoimi koalicjantami jak i partie opozycyjne prowadzą coś na kształt prekampanii, bo kampania tego nie można nazwać – – powiedział.

Atak migrantów

W połowie czerwca Straż Graniczna informuje o kolejnym incydencie na granicy z Białorusią, gdzie od połowy 2021 roku służby walczą z napływem nielegalnych imigrantów.

"Kolejne ataki na patrole polskich służb strzegące granic kraju. Wczoraj (w niedzielę 11 czerwca - red.) na odcinku Placówki Straży Granicznej w Białowieży grupa cudzoziemców znów atakowała patrole rzucając kamieniami i konarami drzew" – czytamy na Twitterze SG. We wpisie opublikowano nagranie, na którym widać incydent.

