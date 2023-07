Poboży: Tusk sięga po kartę Konfederacji

Po niedawnym nagraniu Donalda Tuska w mediach społecznościowych wywiązała się ostra dyskusja na temat imigrantów w Polsce w kontekście sytuacji we Francji. Politycy PiS i PO cały dzień oskarżają się wzajemnie, że strona przeciwka wpuści do Polski masy imigrantów, a oni nie.

Na nagraniu przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaprezentował się jako polityk, który w przeciwieństwie do obecnej władzy były w stanie zapobiec masowemu napływowi imigrantów do kraju. Wskazał m.in., że "Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli. 50 razy więcej niż w 2015 roku".

Poboży: To karta Konfederacji

W rozmowie z Polsat News Błażej Poboży stwierdził, że Tusk w swoich wypowiedziach jest "skrajnie niewiarygodny".

– Pamiętamy jak on i jego ministrowie byli zwolennikami niemieckiej polityki migracyjnej, polegającej na otwarciu drzwi dla masowej, nielegalnej migracji z południowego szlaku – powiedział wiceszef MSWiA.

Jak dodał, najbardziej zastanawiające i zaskakujące w tej sytuacji jest to, że to Donald Tusk "sięga po kartę, po którą sięgali do tej pory raczej liderzy Konfederacji".

- To jakaś kolejna wolta, piwot Donalda Tuska, który tylko czekać, jak ruszy w pielgrzymkę - komentował Poboży.

Wizy dla imigrantów. Ile ich wydano?

Poboży stwierdził, że należy oddzielić kwestię nielegalnych migrantów od cudzoziemców, którzy szukają w Polsce pracy, wykorzystując legalne możliwości.

Polityk zarzucił też kłamstwo Donaldowi Tuskowi, przekonując, że podane przez lidera PO liczby migrantów wpuszczonych do Polski są nieprawdziwe.

W trakcie rozmowy dziennikarz zauważył, że opozycja zarzuca PiS 130 tysięcy pozwoleń na pracę przydzielonych w czasie rządów PiS.

Poboży w odpowiedzi stwierdził, że PO sugerują, że to tyle osób z krajów muzułmańskich do Polski przyjechało, co jest nieprawdą, gdyż 135 tysięcy to liczba wniosków o pozwolenie na pracę.

– Ostatnim etapem jest uzyskanie wizy pracowniczej, a politycy PO dokonują manipulacji, że biorą liczbę z pierwszego etapu, a mówią o migrantach, którzy przyjechali - powiedział. Poboży zauważył, że wizy przyznano 30 tysiącom osób.

