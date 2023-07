Sondaż: 13 proc. wyborców KO rozważa głosowanie na Konfederację

Pracownia IBRiS przeprowadziła badania nazywane "Światowidem". To połączony zestaw badań jakościowych i ilościowych, które mają pokazać nastroje społeczne, notowania poszczególnych ugrupowań i najważniejsze tematy w debacie publicznej.

"Jak wynika z analizy IBRiS, głosowanie na nią rozważa 17 proc. obecnych wyborców PiS, 13 proc. obecnych wyborców KO i 14 proc. obecnych wyborców Trzeciej Drogi" – opisuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Zmienia się też struktura płci wyborców Konfederacji. "O ile do niedawna Konfederacja była synonimem ugrupowania dla męskich wyborców, o tyle obecnie elektoratem tej formacji stają się kobiety z mniejszych ośrodków, o bardziej konserwatywnym światopoglądzie, z tradycyjną wizją życia, które chcą niższych podatków, by mieć wyższe pensje" – czytamy.

Z najnowszej edycji badania wynika, że nadal jednym z kluczowych dla Polaków problemów jest inflacja i drożyzna, a dla części wyborców ochroną przed nią mają być niższe daniny. Co więcej, zapowiedzi transferów takich jak 800+ nie cieszą ich, ale martwią, bo kojarzą się z „rozdawnictwem”, które napędza drożyznę. Czy to nie przypomina najnowszej opowieści Konfederacji?

Sufit Konfederacji

To jednak nie koniec. W sondażach ugrupowanie Mentzena i Bosaka ma obecnie ok. 12 proc. Tymczasem jak wynika ze Światowida – dziś sufit Konfederacji to 21 proc. "Mówimy o wyborcach, którzy rozważają oddanie głosu na tę formację. Dla porównania jeszcze niedawno takim potencjałem chwaliła się Trzecia Droga, której sufit aktualnie obniżył się do zaledwie 14 proc." – opisuje "DGP".

Korwin-Mikke: Takiej hucpy w polityce jeszcze nie widziałem

Prawdziwa polityczna burza rozgorzała w polskim internecie po nagraniu Donalda Tuska o imigrantach. Komentarz zamieścił w sieci m.in. Janusz Korwin-Mikke. W nagraniu przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaprezentował się jako polityk, który w przeciwieństwie do obecnej władzy były w stanie zapobiec masowemu napływowi imigrantów do kraju. Wskazał m.in., że "Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli. 50 razy więcej niż w 2015 roku". "Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko. I będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień" – dodał.

– Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem – stwierdził szef PO. – Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami – dodał Tusk.

Do sprawy odniósł się także jeden z liderów Konfederacji poseł Janusz Korwin-Mikke. Polityk zamieścił krótkie nagranie w serwisie TikTok. – To, że pan Donald Tusk zmienił poglądy z liberała na socjalistę, jeszcze można zrozumieć. To, że będąc w Unii, zaczął pleść takie same głupoty jak w Unii, to można zrozumieć – jak się wlazło między wrony, to się kracze jak i ony. To, że nas oszukał w wyborach kilkanaście lat temu, wiadomo, polityka – powiedział Korwin-Mikke.

