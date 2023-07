Prezydent: Mam nadzieję, że prawda o losie ofiar Obławy Augustowskiej ujrzy światło dzienne

W środę obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. "Łączę się z Państwem w hołdzie dla naszych rodaków poległych za wierność Ojczyźnie. Składam też wyrazy uznania wszystkim dbającym o historyczną prawdę i przyczyniającym się do jej upowszechniania" – napisał w liście prezydent Andrzej Duda.

Przywódca przypomniał, że wydarzenia z 12 lipca 1945 r. nazywa się często "małym Katyniem", ponieważ tragedia, jaka się wtedy rozegrała, przywołuje wspomnienie sowieckiej zbrodni na oficerach Wojska Polskiego z 1940 r.

"Podobieństwa nasuwają się same. Tacy sami byli sprawcy – funkcjonariusze NKWD i Armii Czerwonej; takie same ofiary – polscy patrioci; i taka sama, jak po zbrodni katyńskiej – walka z pamięcią o zabitych. Jest jednak pewna różnica między tymi mordami. Dołów śmierci w lasach augustowskich do dziś nie znaleziono" – oznajmiła głowa państwa.

Prawda o losie ofiar Obławy Augustowskiej

"Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar. Wiem, że niepełna wiedza o tym, przez co przeszli po aresztowaniu, oraz brak mogił jest dla wielu z Państwa źródłem głębokiego cierpienia. Mam nadzieję, że prawda o losie ofiar Obławy Augustowskiej ujrzy światło dzienne i ukoi ból w sercach ich rodzin" – stwierdził Andrzej Duda w przesłaniu, opublikowanym w serwisie Prezydent.pl.

Przywódca podziękował wszystkim, którzy przez dziesięciolecia pielęgnowali pamięć o augustowskiej zbrodni.

"Pamięć o nich jest naszą patriotyczną powinnością i racją stanu Rzeczypospolitej. Wierzę, że pewnego dnia będziemy mogli uczcić ich także godnym pochówkiem i zapaleniem znicza na mogiłach" – zaznaczył.

Nieznane rozmiary komunistycznej zbrodni

Obława Augustowska to komunistyczna zbrodnia dokonana na Polakach. Celem działań wojsk sowieckich, NKWD oraz żołnierzy LWP i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa było rozbicie i likwidacja polskiego podziemia niepodległościowego.

W czasie Obławy Augustowskiej zginęły setki, a być może nawet tysiące Polaków. Dokładna liczba zabitych i deportowanych nie jest znana.

Obława Augustowska trwała od 10 do 25 lipca 1945 r. W tym czasie sowieckie wojska wraz z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa oraz NKWD prowadziły akcję pacyfikacyjną obejmującą tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolic.

