Samoobsługowa cenzura

DEKAMERONKI | No to mamy to. 25 sierpnia kończą się dorzynane wolne media w Europie i nie tylko.

Thierry Breton, europejski komisarz od rynku wewnętrznego i usług, ogłosił tę datę jako dzień wejścia w życie Digital Services Act (DSA), który ma regulować m.in. odpowiedzialność za szerzenie określonych treści. Mechanizm jest samoobsługowy, bo niepożądane treści mają być tropione i wycinane przez samych właścicieli platform internetowych. Co wchodzi w zakres tej cenzury?