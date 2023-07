"Planuję założyć rodzinę". Marika zwróciła się do prezydenta Dudy

Marika podkreśla w apelu nagranym w siedzibie Ordo Iuris, że czyn, którego się dopuściła, jest nieakceptowalny i bardzo gorzko go żałuje. Jej zachowanie zostało uznane przez prokuraturę i sąd jako usiłowanie rozboju, co jej zdaniem było "zdecydowanym nadużyciem".

– Wówczas, nie rozumiejąc skomplikowanych zasad procesu, nie złożyłam apelacji od tego wyroku, ponieważ sąd nie wyznaczył mi obrońcy z urzędu – mówi.

Apel do prezydenta Dudy

W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu młoda kobieta podkreśla, że rok w więzieniu pozwolił jej na głęboką refleksję nad jej zachowaniem. – Kilka dni temu prokurator generalny zarządził przerwę w odbywaniu mojej kary więzienia po tym, jak sąd pozytywnie zaopiniował wniosek o moje ułaskawienie – mówi.

Marika podkreśla, że chciałaby wrócić do normalnego życia – założyć rodzinę i pomóc rodzicom. – Moim największym pragnieniem jest możliwość powrotu do normalnego życia. Chciałabym wrócić na studia, które przerwałam ze względu na mój pobyt w więzieniu. Planuję założyć rodzinę. Chcę też podjąć pracę i wesprzeć rodziców, którzy tego potrzebują. Dlatego zwracam się do pana prezydenta z prośbą o moje ułaskawienie – podkreśla Marika Matuszak w swoim nagraniu.

Sprawa Mariki Matuszak

W 2020 r. doszło do zamieszania podczas tzw. marszu równości w Poznaniu. Marika Matuszak próbowała wyszarpać torbę w kolorach tęczy jednej z aktywistek LGBT. W następstwie tych wydarzeń została oskarżona o rozbój i próbę kradzieży torby oraz została skazana na trzy lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Wartość torby, której w końcu nie wyrwała, to około 15 złotych. Marika już rok spędziła w więzieniu.

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który przekazał, że uwzględnił wniosek o przerwę w karze 21-latki. Dziewczyna już wyszła na wolność i obecnie czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawieniu.

