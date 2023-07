Pogoda dla pedofilów

Misja prof. Błażeja Kmieciaka skończyła się 14 kwietnia i od tego czasu Sejm nie jest w stanie wyłonić nowej kandydatury.

Nonszalancja, z jaką władze Sejmu, ale nie tylko, lecz także wszystkie kluby odnoszą się do konieczności delegowania ekspertów do prac komisji, pokazuje prawdziwy stosunek naszych polityków do problemu pedofilii.