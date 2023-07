Ruś to nie Moskwa

Stało się tak, gdyż za czasów PRL i w latach 90. zwykło się określać tak nie tylko sowieckich Rosjan, lecz także w ogóle ludzi pochodzących z dawnego ZSRS. Ruskimi nazywano zarówno mieszkańców Moskwy, jak i Ukraińców oraz Białorusinów przyjeżdzających do nas na handel albo do pracy na czarno. Tak samo mówiono na Rosjan z Królewca albo spod Pskowa czy z Donbasu, nie rozróżniając, że dawni mieszkańcy ZSRS dzielili się już wówczas na obywateli przynajmniej teoretycznie suwerennych państw. Na fali niechęci do Rosji po ataku na Ukrainę nawet pierogi „ruskie” zmieniano na „ukraińskie”.