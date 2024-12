„Do Rzeczy” nr 51: Pasjonująca opowieść ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. HEROD – OKRUTNY WŁADCA I WIZJONER 

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Warto przypomnieć sobie wiele „mądrości”, którymi rządzące Zachodem elity polityczne i uniwersyteckie żyły przez ostatnie dekady, na podstawie których budowano strategie mocarstw i organizacji międzynarodowych, które propagowano w mediach jako prawdy objawione – stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Alfabet Głupich Mądrości”.

– Chełmoński jest jak Matejko. Jeszcze żył, gdy jego sztuka została zredukowana do banału – pisze Wiesław Chełminiak w artykule “Z kopyta zaprzęg rwie”.

– Wiara, że zamorskie „zobowiązania” stanowić mogą podstawę naszej polityki zagranicznej, już raz doprowadziła polskie społeczeństwo nad skraj przepaści. Wspierana takimi właśnie mirażami „pancernych” gwarancji wykrwawia się oszukana Ukraina – przekonuje Dariusz Wieromiejczyk w tekście “Przed kim zwinąć czerwony dywan?”.

– Kości pierwszych polskich władców przenoszono, rabowano, gubiono i niszczono, tak że nie zachował się po nich żaden ślad. Jednak podróż do prawdziwych miejsc ich pochówków wciąż jest pasjonująca – pisze Jacek Komuda w tekście “Śladami grobów pierwszych Piastów”.

– Baszar al-Asad był tyranem z przypadku i nigdy nie stał się charyzmatycznym przywódcą. Na syryjski tron wyniósł go wiatr historii i on też go z niego zmiótł. To koniec rządów alawitów w Syrii. I początek nieznanego: nie tylko dla Syrii, lecz także dla całego regionu, a pośrednio również dla Europy – zauważa Witold Repetowicz w artykule “Tyran i jego upadek".

– Problemy Chin, które miałyby doprowadzić to państwo do upadku, występują także na Zachodzie. Jeżeli Chiny miałyby rychło runąć, to nie spadną w przepaść same – ostrzega Agnieszka Couderq w tekście “Chińsko-zachodnie grzechy gospodarcze”.

