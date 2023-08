Dlaczego Chrystus nie napisał książki?

Tytułowe pytanie rzadko przychodzi do głowy uczonym.

Książka o nieistniejącej książce Chrystusa jednak powstała, a jej autorem jest ks. Paweł Rochman. Jedyna wzmianka o takiej „boskiej” książce pochodzi od św. Augustyna z początku V w. Doszły do niego pogłoski o istnieniu takiego dzieła, zawierającego rzekomo jakieś opisy sztuk magicznych, ale gdy zażądał on pokazania go, nikt się na to nie odważył, zapewne starając się uniknąć kompromitacji w oczach filozofa. Ksiądz Rochman przytacza potoczne odpowiedzi na tytułowe pytania, które mogą brzmieć poważnie, tylko jeśli wyklucza się doktrynę chrześcijańską. Są to odpowiedzi w rodzaju „pewnie nie umiał pisać” lub „może próbował, ale mu się nie udało” albo „tak po prostu wyszło”.